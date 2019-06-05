موعد صلاة العيد في طنطا - عيد الفطر في مصر

أعلن مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال 1440 هـ، ليكون غدا الثلاثاء آخر أيام شهر رمضان المبارك، وأن بعد غد الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك 5 يونيو 2019.

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استطلعت دار الافتاء هلال شهر شوال، بعد غروب شمس الاثنين، 29 من شهر رمضان المبارك، 3 يونيو، بواسطة اللجان الشرعية والعلمية وتحقق شرعا، عدم ثبوت شهر شوال، الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان والأربعاء أول أيام عيد الفطر.

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وهنّأ المفتي، الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بعيد الفطر المبارك، سائلا الله أن يجعل أيامه خير وبركه على المصريين والعالم أجمع.

وكان الدكتور محمد جاد القاضى، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، قال في تصريح سابق لـ"الوطن" إن غُرة شوال وأول أيام عيد الفطر سيوافق هذا العام الثلاثاء 4 يونيو المقبل فلكياً.

وأعلنت كل من مصر وتونس وسوريا والأردن وفلسطين والسودان وإندونيسيا واليابان وأستراليا وماليزيا، أن الأربعاء أول أيام العيد، في حين يتم تحري هلال شوال في كل من المغرب وسلطنة عمان، مساء الثلاثاء، على أن يكون أول أيام عيد الفطر الأربعاء أو الخميس.