توقيت صلاة العيد 2019 في مسقط عُمان - كيف تصلى

أعلنت اللجنة الرئيسية لاستطلاع رؤية هلال شهر شوال في عُمان، مساء الثلاثاء، ثبوت رؤية الهلال، وعليه يكون يوم الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك في السلطنة.

وأكدت دار الإفتاء، أن صلاة العيد سنة مؤكدة وليست بواجبة، ويجوز أداؤها فى الجماعة ومن فاتته يسن له أن يصليها منفردًا.

وأوضحت الدار فى مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أن من استيقظ متأخرًا فله أن يصلى صلاة العيد منفردًا فى المنزل ولكن بغير خطبة، ولا يتركها لأن صلاة الجماعة فاتته، مؤكدة فى الوقت نفسه أنه من المحبذ أن يصلى المرء فى المسجد لأن فضل صلاة الجماعة يزيد على صلاة الفرد بـ 27 درجة.

كما أوضحت أن صلاة العيد ركعتين، حيث يؤدى المصلى فى الركعة الأولى 7 تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام ويكمل الركعة بصورة عادية، وفي الركعة الثانية تكبيرة القيام ثم 5 تكبيرات ثم يكمل الركعة ويجلس للتشهد ويسلم.

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وكانت سلطنة عمان وبروناي وباكستان وبنغلادش وإيران والمغرب، قد بدأت شهر رمضان بعد يوم من بدء الشهر الفضيل في معظم الدول العالم.

توقيت صلاة العيد 2019 في عُمان:

وقت صلاة العيد السيب 5.35 صباحا.

في مسقط وبوشر الساعة 5.33 صباحا.

في صلالة بظفار 6.04.

عبرى 5.43

صحم 5.38

البريمي 5.43