تراند اليوم : بعد القبض عليها.. معلومات لا تعرفها عن منى فاروق

تصدرت الفنانتين مني فاروق وشيما الحاج تريندات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بعد خبر القبض عليهما أمس الخميس، بتهمة ارتكاب فعل فاضح مع مخرج مشهور، ولاتزال تجري التحقيقات معهما حتى الاَن لمعرقة مكان الواقعة والتحقق من الفيديو.

مني فاروق ممثلة شابة صغيرة السن أعمالها الفنية لا تعد على أصابع اليد الواحدة، وكذا شيما الحاج والتي كانت اشهر أدوارها الراقصة من فيل "سالم أبو أخته".

معلومات عن منى فاروق:

1-مواليد عام 1995.

2-عملت في بداية حياتها في مجال الإعلانات التسويقية ولفتت أنظار بعض المخرجين.

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3-بدأت أعمالها السينمائية من خلال فيلم "الخلبوص" بطولة محمد رجب عام 2015، الذي يعتبر بداية انطلاقتها الحقيقية، وقدمت من خلاله دور صديقة الفنانة سامية الطرابلسي.

4-اشتهرت منى فاروق من خلال دور رودي العزازي في جزئى مسلسل "الأب الروحي".

5-شاركت أيضًا الفنان ياسر جلال من خلال مسلسل ظل الرئيس في رمضان 2017، وكذا مسلسل رحيم في رمضان 2018.