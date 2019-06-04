تحميل اغنية عيد وحب كاظم الساهر نغم العرب MP3 - اغاني عيد الفطر

أعلنت 4 دول أن الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر وهي المملكة العربية السعودية الكويت والإمارات وقطر، وغيرها من الدول الاسلامية مثل تركيا.

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وكانت المحكمة العليا بالسعودية قد عقدت جلسة مساء الاثنين، التاسع والعشرين من شهر رمضان، للنظر فيما يردها من المحاكم والمراصد حول رؤية هلال شهر شوال لعام 1440 هجرية، وقررت أن الثلاثاء 4 حزيران هو أول أيام عيد الفطر المبارك لهذا العام، كما جاء في بيان الديوان الملكي السعودي.

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هذا وقد أعلنت دار الإفتاء المصرية أن الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان، على أن يكون الأربعاء أول أيام عيد الفطر، كما اتفقت معها المملكة الهاشمية الأردنية، وتعذر رؤية هلال شوال في فلسطين وسوريا ليكون الثلاثاء متمما لشهر رمضان والأربعاء أول أيام عيد الفطر.

فيما أعلن مجمع الفقه الإسلامي الرسمي في السودان، أن الثلاثاء مكمل لشهر رمضان والأربعاء أول أيام عيد الفطر، بينما أعلن تجمع المهنيين السودانيين، اليوم أول أيام عيد الفطر السعيد.

يذكر أن بعض الدول، مثل المغرب وسلطنة عمان وبروناي وباكستان وبنغلاديش وإيران، بدأت شهر رمضان يوم الثلاثاء، الموافق ل 7 مايو، وستتحرى هلال شهر شوال مساء اليوم الثلاثاء.