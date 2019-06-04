قيمة كفارة السعودية عن خطأ تحديد عيد الفطر 2019

احتفلت المملكة العربية السعودية وعدد من الدول العربية، اليوم الثلاثاء، بحلول أول أيام عيد الفطر 2019، وذلك بعد إعلانها رؤية هلال شهر شوال أمس، في وقت اختلفت معها العديد من الدول، أبرزها مصر والأردن وفلسطين.

وتحدث عدد من خبراء الفلك قبل إعلان السعودية عيد الفطر يوم الثلاثاء، عن استحالة رؤية هلال شوال مساء الاثنين في المنطقة العربية، إلا أن الجدل استمر بشكل كبير عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل خاصة بعدما أعلنت المملكة العربية عن تمكنها من رؤيته.

الخبير الكويتي في علم الفلك عادل السعدون، اعتبر أن إعلان ثبوت الهلال امس الاثنين جريمة بحق العلم، مشددا على أن "الهلال لن يشاهد لا في العين ولا في التلسكوب ولا في الكاميرات سي سي دي".

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وأكد السعدون على تمسكه بموقفه بأن هلال شوال لم يشاهد في أي منطقة حول العالم بأسره، مشيرًا إلى أن من أعلن ذلك "فطر الناس بالغلط"، وأن عيد الفطر الاربعاء الخامس من يونيو الجاري.

وفي حال كان إعلان المملكة العربية السعودية بشأن هلال شوال وحلول عيد الفطر، خطأ، فإنها قد تدفع كفارة نيابة عن المسلمين الذين أفطروا سواء داخلها أو الذين اعتمدوا عليها في تحديد أول أيام العيد المبارك.

كفارة السعودية، سبق وأن دفعت قبل سنوات، حيث دفعت حينها "مليار وستة ملايين ريال" كفارة عن الشعب بسبب خطأ تحديد عيد الفطر، وذلك وفق إعلان رسمي من قبل السلطات عام 2011.