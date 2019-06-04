تراند اليوم : “من النقاب للاغتصاب”.. رحلة منة شلبي مع خالد يوسف في السينما

واحدة من أهم فنانات جيلها، وبالرغم من انتمائها لبيت فني إلا أنها سلكت أولى خطواتها الفنية بمفردها، دون الاعتماد على نجاح أو شهرة والدتها الفنانة المعتزلة زيزي مصطفى، وفي أول ظهوره لها على الشاشة الفضية بفيلم “الساحر” نجحت منة شلبي في خطف الأنظار إليها، فهي فنانة “معجونة” بالموهبة، لا يصعب عليها دور بل ومن شدة تقمصها تُشعرك بأنها الشخصية الحقيقية فعلا وليس كونها مجرد فنانة تؤدي دور وفقط.





عملت منة شلبي في بداية حياتها مع كبار المخرجين في تاريخ السينما المصرية، على رأسهم يوسف شاهين، مروراً برضوان الكاشف، و وحيد حامد، ولمع نجمها مع المخرج خالد يوسف، وفي التقرير التالي نرصد لكم أفلام جمعت منة شلبي مع المخرج الشهير..

إنت عمري

أسند خالد يوسف أول دور بطولة مطلقة لمنة شلبي في فيلم إنت عمري” في 2004، والتي دائماً ما تعتبره أهم أدوراها في السينما المصرية، وقالت في إحدى حوارتها عن التجربة ” كان أول فيلم أكون فيه بطلة بشكل مختلف”، حيث تعتبره نقلة كبيرة في حياتها على المستويين الشخصي والمهنيجا

نشأت علاقة عاطفية بين منة شلبي والمخرج خالد يوسف أثناء تصوير الفيلم، عام 2005، ولكن رفضت والدتها تلك الزيجة، وأثار وقتها مشهد منة شلبي الذي اختاره لها “يوسف” جدل كبير حيث ظهرت وهي ترتدي النقاب متخفية أثناء ذاهبها لعشقيها في إحدى الحارات الشعبية.

هي فوضى

أخر أفلام المخرج الراحل يوسف شاهين، ويعتبر من أهم علامات السينما المصرية، نظراً لأحداثه القريبة جداً من الواقع في ذلك الوقت عام 2007، ومن منا ينسى مشهد الاغتصاب الذي تعرضت له منه شلبي على يد أمين الشرطة “حاتم” والذي