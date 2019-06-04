تراند اليوم : "أغرانا ومارس الجنس معانا مقابل التمثيل".. ننشر اعترافات منى فاروق وشيماء الحاج

أدلت الفنانتان منى فاروق وشيماء الحاج باعترافاتهما، أثناء التحقيق معهما منذ قليل فى قضية الفيديوهات الجنسية، وقالت المتهمتان: "كنا صغيرين فى السن وقت تصوير الفيديو منذ سنوات وكنا نحلم بالتمثيل واتجهنا نحو ذلك، إلا أن ذلك الشخص الذى ظهر معنا فى الفيديو أغرانا بالتمثيل مقابل ممارسة الجنس معه".

وانهارت الفنانتان أثناء وصولهما إلى مقر نيابة مدينة نصر للتحقيق معهما فى انتشار الفيديوهات الجنسية.

فيلم خالد يوسف وشيماء الحاج ومنى فاروق



وكشف مصدر أمنى، عن تفاصيل جديدة مثيرة فى واقعة القبض على الفنانتين شيماء الحاج ومنى فاروق لظهورهما فى فيديوهات جنسية برفقة مخرج شهير.

وقال المصدر إنه تم القبض على الفنانة شيماء الحاج داخل كافيه شهير بمدينة نصر وبالتزامن مع ذلك توجهت قوة أمنية الى منزل الفنانة الأخرى منى فاروق بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول وداهمته والقت القبض عليها.

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وأضاف المصدر أن رجال المباحث صادروا هواتف الفنانتين فقط ولم يعثر بحوزتهما على اى ممنوعات، كما أن الشخص الآخر بالفيديوهات مخرج شهير - نتحفظ على اسمه.

وأوضح المصدر أن ذلك المخرج غادر البلاد إلى إحدى البلدان الأوروبية منذ أيام.

كانت الأجهزة الأمنية رصدت تداول مقاطع فيديو إباحية لفتاتين تعملان فى مجال التمثيل، وأكدت التحريات صحة تلك الفيديوهات، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهما.