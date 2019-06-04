تحميل تكبيرات العيد 2019 mp3 - تكبيرات عيد الفطر من الحرم المكي ومصر كاملة

يحتفل المسلمون اليوم الثلاثاء بعيد الفطر في عدد من الدول العربية خاصة الدول الخليجية وابرزها السعودية وقطر والكويت والبحرين والامارات، اضافة في لبنان وتونس والجزائر والمغرب، ومن بين شعائره تكبيرات العيد.

وصيغة تكبيرات العيد هي : “الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، و لله الحمد، الله أكبر كبيراً، و الحمد لله كثيراً، و سبحان الله بكرةً و أصيلاً. لا إله إلا الله وحدهُ، صدق وعدهُ و نصر عبدهُ و أعز جندهُ و هزم الأحزاب وحدهُ، اللهم صلِ على سيدنا محمدٍ، و على آل سيدنا محمدٍ، و على أصحاب سيدنا محمدٍ، و على أنصار سيدنا محمدٍ، و على أزواج سيدنا محمدٍ، و على ذرية سيدنا محمدٍ، و سلم تسليماً كثيراً“.

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وقال الله تعالى عن تكبيرات العيد بعد آيات الصيام: ﴿وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ﴾، وحُمِل التكبير في بالآية على تكبير عيد الفطر، وقال سبحانه في آيات الحج: ﴿وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ﴾، والتَّكبير هو التَّعظيم، والمراد به في تكبيرات العيد تعظيم الله عز وجل على وجه العموم، وإثبات ألأعظميه لله في كلمة الله أكبر كناية عن وحدانيته بالإلهية.

يذكر أن المحكمة السعودية العليا عقدت جلسة مساء أمس الاثنين للنظر فيما يردها حول استطلاع هلال شهر شوال لهذا العام، وتقرر بعدها إعلان أول أيام شهر شوال الثلاثاء.