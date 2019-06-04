اجمل رسائل تهنئة عيد الفطر 2019 للحبيب - عبارات معايدة تهاني للاصدقاء كلام حلو

يبحث الكثيرون عن رسائل تهنئة حديثة لعيد الفطر السعيد 2019، حيث يتبادل الناس المعايدات والتهاني للاصدقاء والاقارب والاخوة والزوجة في عيد الفطر.

واختلفت الدول العربية في الاعلان عن أول أيام عيد الفطر السعيد 1440 هجري حيث أعلنت بعض الدول أبرزها السعودية أن الثلاثاء أول ايام العيد بعد تحري الهلال، بينما دول اخرى كمصر والادرن وفلسطين اعلنت الاربعاء غرة شهر شوال.

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وأعلنت كل من الإمارات وقطر والكويت والبحرين بالإضافة إلى دار الإفتاء في لبنان أن غدا الثلاثاء أول أيام عيد الفطر، بينما أعلنت مصر وسوريا وفلسطين وليبيا وكذلك الأردن أن الثلاثاء متمم لشهر رمضان المبارك والأربعاء أول أيام عيد الفطر السعيد.

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وفي اليمن، أعلنت حكومة الرئيس، عبدربه منصور هادي، غدا أول أيام العيد، بينما قال الحوثيون إن غدا المتمم لشهر رمضان.

بينما في العراق، أكد المجمع الفقهي السني لكبار العلماء للدعوة والإفتاء، أن الثلاثاء أول أيام عيد الفطر، فيما لم يعلن مكتب المرجع الشيعي الأعلى، علي السيستاني، موقفه من رؤية الهلال بعد. ومن المتوقع أن يكون عيد الفطر بالنسبة لمقلدي السيستاني بعد غد الأربعاء.

أما معظم الدول الأوروبية ومنها روسيا وايطاليا والمانيا وبريطانيا يكون فيها غدا الثلاثاء أول أيام عيد الفطر السعيد بعد تحري هلال شهر شوال مساء أمس الاثنين.