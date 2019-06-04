موعد صلاة العيد في بغداد - عيد الفطر

أعلن الوقف السني العراقي ان يوم غد الثلاثاء هو اول ايام عيد الفطر، حيث أفادت لجنة تحري هلال شوال في وزارة الأوقاف باقليم كوردستان بأن اليوم الاثنين هو آخر ايام شهر رمضان الفضيل، ويوم غد الثلاثاء هو أول ايام عيد الفطر السعيد.

كما أعلنت السعودية، أن الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر، إضافة لذلك، أعلنت الإمارات والوقف السني في العراق، أن الثلاثاء أول أيام عيد الفطر المبارك.

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أما الدول التي ستكون صائمة يوم الثلاثاء، وعيدها يوم الأربعاء، هي مصر، وفلسطين، والأردن، اليابان، وأستراليا، وماليزيا، وأندونيسيا.

وكانت مالي أول دولة إسلامية، احتفلت بعيد الفطر السعيد، اليوم، بعد أن تم ثبوت رؤية هلال شهر شوال مساء أمس الأحد في عدة مناطق من البلاد.

وحسمت تركيا مسألة هلال شهر شوال، عندما أعلنت مطلع العام الهجري الجاري 1440، أن عيد الفطر سيكون الثلاثاء، وذلك استناداً للحسابات الفلكية.