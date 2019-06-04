موعد عيد الفطر في رومانيا 2019 اقليم بوخارست - اول ايام شوال 1440

يكون الثلاثاء اول ايام عيد الفطر 2019 في رومانيا اقليم بوخارست حيث أعلنت العديد من الدول مساء اليوم عن موعد عيد الفطر السعيد 1440 في حين تعذر رؤية هلال شوال في دول اخرى.

وكانت الحسابات الفلكية أشارت بالنسبة لهلال شهر شوال لعام 1440أن الإقتران سيكون على الساعة 10:02 حسب التوقيت العالمي الموحد (جرينتش GMT) من يوم الإثنين (03) حزيران/يونيو2019م الموافق 29 رمضان 1440هـ أي ما يوافق الساعة 13:01 حسب التوقيت المحلي للسعودية.

الثلاثاء أول ايام عيد الفطر في رومانيا

ويمكن رؤية الهلال فى اليوم ذاته بعد غروب الشمس في معظم أمريكا الجنوبية، وجنوب أمريكا الشمالية، وعليه: سيكون أول شهر شوال (عيد الفطر المبارك) لعام 1440هـ، يوم الثلاثاء الموافق (04) يونيو/ حزيران 2019 ميلادي.

يذكر أن السعودية أعلنت رسمياً أن غداً (الثلاثاء)، هو أول أيام عيد الفطر المبارك، بعد ثبوت رؤية الهلال، في حين الكثير من الدول أعلنت غدا الثلاثاء المتمم لشهر رمضان والاربعاء أول أيام عيد الفطر السعيد.