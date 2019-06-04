تراند اليوم : مسلسل زي الشمس الحلقه 29 HD مسلسل زي الشمس الحلقه ٢٩ HD مسلسل زى الشمس ٢٩ كاملة HD

مسلسل زي الشمس 29 تحميل وتنزيل مسلسل زي الشمس الحلقه ٢٩ مشاهدة مسلسل زى الشمس الحلقة ٢٩ ، وتدور قصة العمل مقتبسة من المسلسل الإيطالي أخت تعتمد أحداثه علي الإثارة والتشويق كما يحمل لمحة رعب ,تجسد دينا الشربيني في المسلسل دور "محامية"، تبحث عن ظروف مقتل شقيقتها ريهام عبد الغفور التي تعمل فنانة تشكيلية يتم قتلها في ظروف غامضة.

تثار الشكوك في كل من حولها؛ حتى أمها وزوجها أحمد السعدني الذي يعاني مطاردة شبح زوجته له. تقدم سوسن بدر دور والدتها حيث تحمل هذه شخصية الكثير من التساؤلات، وتخفي ورائها أسرارًا كثيرة.

وفيما يلي نعرض القنوات الناقلة له مواعيد مسلسل زي الشمس في رمضان:

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أولاً: مواعيد المسلسل على mbc مصر 1

يُعرض في تمام الساعة 10:00 مساءًا.

يُعاد في تمام الساعة 04:00 صباحاً.

يُعاد في تمام الساعة 11:00 صباحاً.

يُعاد في تمام الساعة 05:00 مساءًا.

ثانياً: مواعيد المسلسل على mbc مصر 2

يُعرض في تمام الساعة 08:00 مساءًا.

يُعاد في تمام الساعة 12:00 صباحاً.

يُعاد في تمام الساعة 01:00 صباحاً.

يُعاد في تمام الساعة 08:00 مساءًا.

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