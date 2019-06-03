متى اول ايام عيد الفطر 2019 في لبنان - تاريخ اي يوم

شهدت الساعات القليلة الماضية بلبلة كبيرة داخل أوساط الشعب المصري بسبب تحديد موعد عيد الفطر المبارك لعام 2019 ميلاديا و1440 هجريا؛ حيث ترددت العديد من الأنباء بأنه سيكون غدا الثلاثاء، فيما تردد بقوة أنه سيكون بعد غد الأربعاء.

المصريون وقعوا في الحيرة، فأوقفوا ترتيباتهم للعيد، نظرا لوجود العديد من التصريحات المتضاربة بين عدد من الجهات المشاركة في استطلاع شهر شوال، خصوصا انقسام الدول العربية نفسها في تحديد أول أيام العيد.

واختلف توقيت تحديد اول أيام عيد الفطر المبارك في عدد من الدول العربية، نظرا لاختلاف الظروف العلمية لرصد هلال شهر شوال 1440 هجريا، فبعض الدول أعلنت أن الثلاثاء أول أيام عيد الفطر المبارك مثل تونس وليبيا والمغرب ومصر.

بينما كان الأربعاء أول أيام العيد في الإمارات والسعودية والكويت وسوريا، وهناك فريق ثالث أكد أن أول أيام العيد هو يوم الخميس ومنهم لبنان والعراق وإيران.