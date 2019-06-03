هل اعلنت السعودية عن عيد الفطر 2019 ؟

تَوقّع الفلكي خبير رصد الأهلّة والطقس، محمد بن ردة الثقفي، بعد مشيئة الله تعالى، أن يكون يوم غد الثلاثاء هو غرة شهر شوال (عيد الفطر المبارك)، وذلك بعد أن اختتم متابعة مراحل منازل القمر الأخيرة، صباح اليوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك.

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وتوقع الثقفي، أن تتم رؤية الهلال بواسطة التلسكوب أو المناظير من مراصد المنطقة الوسطى في “سدير، وتمير، وشقراء”؛ كونها مراصد صحراوية وغروب الشمس فيها يكون ملامسًا ظاهريًّا لأرضية الصحراء.

ويعطي فرصة لرؤية الهلال لأقل من 4 درجات في حالة صفاء الأفق من السحب أو الغبار أو شفق الشمس، كما حث الفلكي "الثقفي" مَن حباه الله حدة البصر، على المساهمة والخروج للأماكن مكشوفة الأفق لترائي الهلال، والاجتهاد في الرؤية الشرعية.

كما قال الخبير الفلكي الكويتي صالح العجيري، اليوم الاثنين، أن اليوم الاثنين هم اخر ايام شهر رمضان الكريم، وأن يوم الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر السعيد للعام 2019.