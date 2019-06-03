خبير فلك: غداً أول أيام عيد الفطر 2019

قال الخبير الفلكي الكويتي صالح العجيري، اليوم الاثنين، أن غداً الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر السعيد.

وأضاف العجيري في مقطع فيديو متداول، " لا تروحون يمين ولا يسار ولا تدورون أي مكان... العيد إن شاء الله يوم الثلاثاء 4-6 ، أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والإقبال وأعاده على آل الصباح وعلى رأسهم الشيخ صباح الاحمد حفظه الله وأعزه وأيّد ملكه... وكل عام وأنتم بخير".

وأشار إلى أن يوم الاثنين الموافق 29 رمضان هو خر أيام شهر رمضان، وغداً الثلاثاء أول أيام عيد الفطر.

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وأهابت وزارة العدل بكل من يتمكن من رؤية هلال شهر شوال أن يتقدم إلى هيئة الرؤية الشرعية للإدلاء بشهادته.

وفيما أعلن في دولة الإمارات العربية المتحدة أن العيد الأربعاء، رجحت جهات علمية عدة تعذر رؤية الهلال بالعين المجردة، وأنه طبقاً للحسابات الفلكية فإن أول أيام عيد الفطر السعيد سيوافق غدا الثلاثاء.

صالح محمد صالح عبد العزيز العجيري مواليد 1920 عالم فلك ورياضيات كويتي، اهتم برصد علوم الفلك والفضاء وقدم الكثير من الإضافات العلمية في الفلك وعلومه.