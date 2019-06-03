تراند اليوم : مسلسل اشرح ايها البحر الاسود الحلقة 53 قصة عشق

اشرح ايها البحر الاسود 53 مسلسل اشرح ايها البحر الاسود الحلقة 53 مشاهدة اشرح ايها البحر الاسود 53 قصة عشق ،ويتحدث مسلسل اشرح ايها البحر الأسود التركي الدرامي الرومانسي على النفس التي أجبرت أن تكون زوجة لفيدات صايار في عمر الـ16 سنة، وأغلق عليها باب المنزل لمدة 8 أعوام، حيث كان الشيء الوحيد والجميل في حياتها هو إبنها يغيت الذي عمره 7 سنوات، أما نفس التي كانت تُعامل بعنف في الليل والنهار طيلة الثماينة سنوات، تأخذ إبننا و تحاول الهرب كلما تجد الفرصة، لكن يتم القبض عليها في كل مرة. يتم تأمين الأبواب جيّدًا و تتعرض للتعنيف من جديد. كل محاولة هرب تكون نهايتها الفشل.

إلى أن تلتقي طاهر كاللي، والملقّب بطاهر المجنونوهو إبن لأحد العائلات المُحافظة والتي تسكن على مشارف البحر الأسود، عائلته هي صاحبة شركة الرمل ويرأسها هو، والقبطان على سفن الرمال، المتمرد الكبير، الناضج، اللافت للنظر الشاب الذي لا يهاب أي شيء. لديه همّ وحيد وهو والدته التي تريد تزويجه من إبنة أعز أصدقائها. ذهب لإسطنبول من أجل توقيع إتفاقية اسمنت صايار، بذلك ستتغير حياة طاهر للأبد، تتُابعون بقية الأحداث في مشاهدتكم لحلقات مسلسل اشرح ايها البحر الاسود .

تُعرض حلقات مسلسل اشرح أيها البحر الأسود التركي الدرامي الرومانسي حصرياً عبر موقع مسلسلات قصة عشق، مُترجمة إلى اللغة العربية، إضافة لموقع بانيت، حيث وصل عدد الحلقات المعروضة حتى الآن، إلى ثلاث حلقات.

يضم اعددا من الممثلين المعروفين مثل ايرام هيلفجي اوغلو(نفس) واولاش تونا استيبه (طاهر) و قام بالإخراج المخرج عثمان سيناف , ويتم عرض المسلسل على قناة aTV التركية، حقق المسلسل نجاحًا منقطع النظير وإيرادات خيالية و ضرب الرقم القياسي في عدد المشاهدات، طلبت العديد من الدول شرائه مثل:فرنسا.كرواتيا وأمريكا واسبانيا والعديد من الدول الاوربية وحقق نجاحته ايضا خارج تركيا بارقامه القياسية.

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موعد عرض مسلسل اشرح أيها البحر الأسود

يتم عرض المسلسل يوم الأربعاء من كل أسبوع على التوقيت التالي:

يذاع المسلسل في الساعة الثامنة مساءا بتوقيت تركيا والسعودية والكويت واليمن والعراق

الساعة السادسة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب

الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة وسوريا

الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمسلسل sen anlat karadeniz

تنقل مسلسل اشرح أيها البحر الأسود قناة ATV التركية على التردد الآتي:

القناة التردد الترميز الاستقطاب ATV على القمر ترك سات 2A/3A 12045 27500 أفقي H

وقد قمنا بالتأكد من جودة القناة وأنها تعمل بشكل جيد، وتنقل صورة عالية الجودة، وننقل لكم كل جديد عبر التحديثات المستمرة.