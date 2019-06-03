تراند اليوم : اجازة عيد الفطر ٢٠١٩ الاردن .. عطلة عيد الفطر ٢٠١٩ الاردن

يبحث العديد من المواطنين والمقيمين في الاردن عن موعد اجازة البنوك عيد الفطر 2019، من اجل تجهيز انفسهم لقضاء العطلة في اماكن سياحية للاستمتاع بالاجازة، فهذه الاجازات تعتبر من الاوقات المنتظرة عند جميع الاشخاص، وهذا الامر يساعد الانسان على الترفيه عن نفسه في ظل الروتين اليومي للعمل، فاجازة العاملين والموظفين تعد عيدا عندهم، فهم ينتظرون مثل هذه الاجازات بفارغ الصبر، لذلك سوف نقوم بنشر الخبر الصحيح حول موعد اجازة البنوك عيد الفطر 2019 في جميع انحاء المملكة العربية السعودية.

موعد اجازة البنوك عيد الفطر 2019

يتسائل العديد من الاشخاص عن موعد اجازة البنوك في عيد الفطر المبارك، حيث يهل علينا خلال الايام القادمة عيد الفطر المبارك، الذي يعتبر من العيد الاكبر عند المسلمين ويحتفل به ويتقرب المسلمون الى الله عز وجل بذبح الذبائح والاضاحي وتوزيعها على الفقراء والمساكين المنتشرين في البلاد الاسلامية، حيث يعتبر هذا العيد من اكبر اعياد المسلمين وبعده عيد الفطر المبارك.

فيما يبحث الكثير من الاشخاص عن موعد الاجازة في البنوك في عيد الفطر المبارك، حيث ياتي عيد الفطر المبارك في العاشر من ذي الحجة من كل عام هجري، ويختلف في العام الميلادي وفي هذا الموسم ياتي عيد الفطر المبارك ميلاديا في الاول من شهر سبتمبر 2019، وهذا الكلام فلكيا ولس بشكل رسمي.

ووفقا لهيئة البحوث الفكلية بالاردن فإن عيد الفطر سيكون يوم الاربعاء الموافق 5 يونيو 2019، ولذلك فإن عطلات البنوك في عيد الفطر ستكون كالآتي:

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- اول أيام عيد الفطر يوم الأربعاء الموافق 5 يونيو.

- ثاني أيام العيد يوم الخميس الموافق 6 يونيو.

- الجمعة عطلة أسبوعية يوافق 7 يونيو.

- السبت عطلة أسبوعية يوافق 8 يونيو.

وبذلك ستكون عطلة البنوك 4 أيام كاملة في عطلة عيد الفطر.