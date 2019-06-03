متى موعد عيد الفطر 2019 في المغرب

أوضح الراصد الفلكي المغربي عبد العزيز خربوش الإفراني أن الرؤية مساء الثلاثاء المقبل ستكون إن شاء الله لازمة شرقا وغربا لتوفر كل مطالبها، مما يعني أن رؤية الهلال ستكون واضحة جدا في دول الغرب والمشرق الإسلامي، لتتوحد بذلك الدول العربية والإسلامية في فطرها وعيدها.

وأورد خربوش، في حساباته الفلكية، أنه "بخصوص حالة النيرين، سيقع اجتماع الشمس والقمر أو الاقتران يوم الاثنين 3 يونيو في الساعة 10و2 د صباحا، وهو اجتماع ولحظة عالمية".

واضاف أن "قوس رؤية الهلال، وهو مقدار انحطاط الشمس عن الأفق الحقيقي في حال غروب الجزء الذي يغرب معه الهلال في ذلك الوقت، سيكون بمقدار 13درج و39 دقيقة".

وأسهب المعدل الفلكي في العديد من الحسابات الفلكية التي تؤكد أن فاتح شهر شوال 1440 سيكون بإذن الله يوم الأربعاء 5 يونيو، وستتحد كل الدول الإسلامية شرقها وغربها في فطرها وعيدها حتى من سبقت المغرب في إثبات رمضان.