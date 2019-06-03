موعد عيد الفطر 2019 في قطر

يحتفل مسلمو قطر في كل عام بعيد الفطر السعيد كسائر المسلمين الموجودين في أجراء العالم، ويتم تبادل التهاني والمباركات بمناسبة ذلك ابتهاجا بالفرحة العارمة، وهم يختتمون شهر الخير والبركة بكل حيوية.

وأكد المركز الدولي الفلكي، أن شهر رمضان 2019 سيكون في قارة افريقيا واسيا واوروبا واستراليا 30 يوم وبالتالي فإن العيد سيكون الأربعاء بينما يكون أول أيام العيد في امريكا يوم الثلاثاء.

ويحرم صيام أول يوم من أيام عيد الفطر، ومدته شرعا يوم واحد فقط وليس ثلاثة أيام كما هو متعارف عليه عند الفئة العظمى من الناس، وفي عيد الفطر تعم أجواء من الفرح والسرر أجواء البلاد الإسلامية.

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ويؤدي المسلمون في صباح العيد بعد شروق الشمس بثلث ساعة تقريبًا صلاة العيد كالعادة، ويلتقي المسلمون ويتبادلون التهاني والمباركات وسط أجوا من البهجة كما ويتناولون الأطعمة والحلويات ويرتدون أجمل الثياب.

وبدأت عطلة عيد الفطر في قطر للوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، اعتباراً من يوم الأحد 28 رمضان الموافق 2 يونيو/ حزيران وتنتهي يوم الإثنين 10 من الشهر نفسه، فيما يباشر الموظفون أعمالهم يوم الثلاثاء الموافق 11 يونيو/ حزيران.

وفي سياق الاستعداد للعيد، تواصل المؤسسات الثقافية والأسواق والمجمعات التجارية الكبرى استعداداتها للاحتفال بالعيد، فعلى سبيل المثل سوق واقف يستعد لعيد الفطر من خلال خيمة مكيفة تتضمن على أألعاب الذكاء المخصصة للأطفال والعديد من الألعاب الحركية..