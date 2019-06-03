اسماء الدول التي اعلنت عيد الفطر 2019 حتى اللحظة

أعلنت الأوقاف التركية أن أول أيام عيد الفطر سيكون الثلاثاء 4 من حزيران، وينتهي يوم الخميس 6 من حزيران، وتبدأ عطلة العيد يوم الاثنين 3 من حزيران وتستمر حتى الخميس 6 من حزيران وبدمجها مع العطلة الأسبوعية تصبح 9 أيام.

كما أعلنت رئاسة الجمهورية التركية أن عطلة عيد الفطر ستكون تسعة أيام في تركيا لهذا العام، كما أوضح بيان صادر عن دائرة الإعلام برئاسة الجمهورية، أنها وافقت على منح جميع الموظفين في المؤسسات والدوائر الحكومية إجازة إدارية لنصف يوم قبل العيد ويوم كامل الجمعة 7 حزيران .

رمضان هذا العام في تركيا سيكون 29 يومًا، وقد بدأ في 6 من أيار الحالي وينتهي في 3 من حزيران، وعي بلك تكون من أائل الدول التي اعلنت عن بداية شوال 2019.

ويأتي عيد الفطر هذا العام في ظل اختلاف متوقع على تحديد يومه، بعد تحديد مجلس الإفتاء الأوروبي أنه يوم الثلاثاء، بينما يصعب في البلدان العربية رؤية الهلال بالعين المجردة.

الثلاثاء: تركيا، المانيا، بلجيكا.

الاربعاء: الفلبين، اليابان، اندونيسيا، استراليا