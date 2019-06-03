تراند اليوم : شقيقة ياسمين الخطيب تعلق على صورتها مع خالد يوسف

علقت "نسرين" شقيقة الفنانة والإعلامية ياسمين الخطيب على أزمة شقيقتها، بعد إعلان الأخيرة الزواج من المخرج خالد يوسف في الوقت الذي تبرأ هو فيه من تلك الزيجة.

وعلقت "نسرين" على صورة تجمع شقيقتها بالمخرج خالد يوسف عبر صفحتها قائلة على "فيسبوك" قائلة: "حبيبتي قولي حسبي الله ونعم الوكيل ورد ربنا هو وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين".

وكانت ياسمين قد نشرت ألبوم صور للمخرج خالد يوسف معها وعلقت عليها قائلة: "‫مع استغرابي الشديد من هذه الضجة المفتعلة، بسبب صورة تجمعني بزوجي السابق خالد يوسف، إلا أن الملاحظ هو اختيار تلك الصورة بالذات، رغم أن ألبوم صور هذه الصفحة التي انطوت من حياتي، كان فيه الكثير مما يمكن نشره. مع التأكيد أني خرجت من هذه المرحلة، غير نادمة عليها ولا معتزة بها".‬