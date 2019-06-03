موعد عيد الفطر 2019 في امريكا

تعتبر أمريكا من الدول التي تحدد مواعيد الأعياد ورمضان من خلال الحسابات الفلكية، وعليه سيكون أول شهر شوال لعام 1440هـ بإذن الله تعالى يوم الثلاثاء الموافق (04) يونيو/ حزيران 2019 م.

وأكد المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث أن الحسابات الفلكية الدقيقة بالنسبة لهلال شهر شوال لعام 1440هـ (2019) تشير الى اقتران القمر على الساعة 10:02.

وذلك حسب التوقيت العالمي الموحد (جرينتش GMT) من يوم الإثنين (03) حزيران/يونيو2019م الموافق 29 رمضان 1440هـ أي ما يوافق الساعة 13:02 حسب التوقيت المحلي لمكة المكرمة.

وتهتم الجالية المسلمة الأمريكية باهتمام الإعلام بتغطية احتفالات العيد كنوع من ترسيخهم للعقيدة الإسلامية في نفوس أبنائهم، الذين يجدون زملائهم في المدارس غير المسلمة يحتفلون بأعيد رأس السنة وعيد الميلاد "الكريسماس" وسط أجواء مبهجة واحتفالات تجوب الأجواء واهتمام إعلامي ترفيهي.