حقيقة رؤية هلال شوال عيد الفطر 2019 في بعض البلدان العربية

تتباين الآراء الفلكية حول أول أيام عيد الفطر المبارك، كما انقسم الفلكيون في دول مختلفة بين اليومين بشأن الظروف العلمية لرصد هلال شهر شوال لعام 1440هـ.

عيد الفطر يوم الأربعاء

صعوبة رؤية الهلال يوم الاثنين 29 رمضان والموافق 3 يونيو، السبب وراء توقع مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير في السعودية، أنّ يكون الأربعاء هو أول أيام عيد الأضحى.

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وأوضحت الجامعة في بيان لها أنّ الرؤية يوم الاثنين ستكون صعبة إلى مستحيلة، وأنّ المعطيات الحسابية تفيد بأنّ الاقتران المركزي سيحدث الساعة 1:02 ظهرًا، والهلال سيغرب بعد الشمس بـ4 دقائق وذلك عند الساعة 6:49 مساءً.

وفي 30 مايو نشر مركز الفلك الدولي بيان مجلس الأئمة الفدرالي الأسترالي، الذي أعلن من خلاله مفتي القارة الأسترالية أنّ عدة رمضان هي 30 يوما وأنّ عيد الفطر سيكون يوم الأربعاء 5 يونيو وذلك لاستحالة رؤية الهلال من أستراليا يوم الإثنين.

وهو الرأي الذي يميل إليه مركز الفلك الدولي، وهو مركز علمي رسمي يتخذ من مدينة أبوظبي مقرا له، إذ قال في بيان قبل 17 يومًا إنّ رؤية الهلال غير ممكنة يوم الإثنين بجميع الوسائل من قارة أستراليا وآسيا وأفريقيا وأوروبا.