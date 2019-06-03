رسائل تهنئة عيد الفطر المبارك 2019 - باقة جميلة

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر أن أول أيام عيد الفطر في مصر وبداية لشهر شوال سيكون الثلاثاء المقبل.

وقال جاد محمد القاضي، رئيس المعهد التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن البيانات والحسابات الفلكية تظهر أن الثلاثاء أول أيام عيد الفطر في البلاد.

وأوضح القاضي، في تصريح صحفي، أن هلال شهر شوال سيولد يوم الاثنين 3 يونيو، الموافق 29 رمضان، وسيستمر ظهوره في الأفق بعد غروب شمس يوم الاثنين 29 رمضان مدة تتراوح ما بين 5 و7 دقائق في المدن المصرية المختلفة، مشيرا إلى أنه بناء على ذلك تم تحديد يوم الثلاثاء أول أيام عيد الفطر

وأضاف أنه هناك ما يسمى بلجان الرؤية الشرعية وعددهم 10 لجان، تتضمن ممثلا من دار الإفتاء ومعهد البحوث الفلكية وممثلا من هيئة المساحة، وظيفتها التحقق من رؤية الهلال وإبلاغ غرفة العمليات المركزية التي يترأسها المفتي.

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رسائل عيد الفطر المبارك 2019:

- أتقدم بتهنئتكم بمناسبة عيد الفطر السعيد.. سائلاً المولى عز وجل أن يتقبَّل من الجميع صالح الأعمال.. وكل عام وأنتم بخير.

- كل عام وأنتم ومن تحبُّون بخير وفرح.

- نتمنى من الله لكم ولعائلتكم عيدًا سعيدًا مباركًا.

- للشعر محبُّون كُثر، وتُعَدُّ الرسائل الشعرية قريبة إلى القلب وأنيقة وتُعَبِّرُ عن صاحبها، ويُفضل البعض إرسال التهاني من دعوات ومباركة في صياغةٍ متناسقةِ العبارات، مثل:

- أدام الله لكم الأعياد دهورًا وألبسكم من تقواه نورًا، عيدكم مبارك.

- لكم تَرِقُّ أحلى الكلمات، وتتهادى أصدق الدعوات، ويهتف الفؤاد بمناسبة قدوم عيد الفطر السعيد.