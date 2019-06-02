تراند اليوم : خالد يوسف: سأقاضي ياسمين الخطيب وبسمة وهبة

أعلن المخرج والعضو في مجلس الشعب المصري، خالد يوسف، أمس السبت، عن مقاضاته للفنانة التشكيلية ياسمين الخطيب، وذلك بعد تصريحاتها في أحدث حلقات برنامج "شيخ الحارة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس".

وقال "يوسف" في بيان له عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، أنه أنه ضاق ذرعا من الخوض في سيرته في أكثر من حلقة من برنامج "شيخ الحارة" الذي تقدمه بسمة وهبة عبر شاشة "القاهرة والناس".

وبحسب "سبوتنيك"، أعلن خالد يوسف: "لقد كلفت المحامي الخاص بي برفع قضية علي قناة "القاهرة والناس" وبرنامج "شيخ الحارة" ومذيعته وضيفة حلقته اليوم، ‎هذا البرنامج الذي عاش معظم حلقاته على الخوض في سيرتي والتشهير المتعمد بي، ولم يكن لدى مقدمة البرنامج غير خالد يوسف والخوض في عرضه ودفع ضيوفه لاستنطاقهم تصريحات مسيئة لي، وخاصة ضيفتها الأخيرة التي كالت لي كم هائل من الإساءة والتشهير وسرد أكاذيب في محاولة للنيل مني ومن أسرتي، بزعمها الزواج مني، ولن ينالوا مهما فعلوا من علاقتي بزوجتي وأم ابنتي".

‎وتابع: "وكلفت المحامي أيضا برفع قضايا على كل من روّج عني أكاذيب طوال الفترة الماضية، متعمدا التشهير، بما فيها المواقع الصحفية وأصحاب قنوات "يوتيوب" الذين يألفون الأساطير طمعا في الترند والمزيد من الاشتراكات بكل الأساليب المنحطة، ‎فعشق الترند والشهرة ليس على جثث البشر والسعي لتدمير سمعة العائلات، ‎وسأختصم في هذه القضايا كل الجهات المسئولة التي تعمدت التقاعس عن ضبط ناشري الفيديوهات الملفقة والمنسوبة لي، وكل أصحاب الفيديوهات المنشورة، والذين يحللون ويدّعون العلم ببواطن الأمور ويروّجون لإشاعات من وحي خيالهم، سأرد علي الجميع بالقانون لأني لدي أمل أن يكون لدينا".