شاهد: حليمة بولند حلقة مسربة من برنامج شيخ الحارة

صرحت الإعلامية الكويتية حليمة بولند في حلقة مسربة من برنامج شيخ الحارة مع الإعلامية بسمة وهبة عن سر ثروتها التي حققتها وعمليات التجميل التي خضعت لها.

وأوضحت بولند بأن ثروتها وكل ما تملك هي في الأصل من أموال عائلتها المعروفة باعمال التجارة في الكويت، وعن أثاث منزلها القيم فأعلنت بولند بأنها أثثت منزلها من الإعلانات.

وقالت:" جميع ما شاهدتموه في منزلي من الإعلانات، التجار يدفعون لي للإعلان عن أثاثهم".

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وعن حقيقة خضوعها لعمليات تجميل بشكل مفرط بينت حليمة بولند بأنها لم تخضع للكم الذي يشيعه الناس من عمليات التجميل وأن ندمت على عملية الغمازة معتبرة بأن التغير الحاصل في شكلها هو بسبب مرور الزمن لا أكثر.

يذكر بأن برنامج شيخ الحارة قد منع من العرض بعد حلقة الكاتبة ياسمين الخطيب والتي تحدثت عن تفاصيل حياة المخرج المصري خالد يوسف وحقيقة المقاطع الإباحية المصورة، بحسب "سيدتي".