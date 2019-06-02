نسب نتائج الثانوية العامة 2019 بالاسم في الكويت - جريدة الراي

اعتمد وزير التربية حامد العازمي نتائج الثانوية بنسب نجاح بلغت 70.38 في العلمي و 63.47 في الأدبي و69.02 في الديني، مؤكدا أن نسب النجاح جاءت طبيعية مقارنة بالأعوام السابقة، وذلك بحسب الإحصائيات التي استخلصت من النتائج الطلابية.

نتائج القسم العلمي * نتائج القسم الأدبي * نتائج المعهد الديني

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وقال العازمي أن امتحانات الصف الثاني عشر جاءت بالمستوى الطبيعي المطلوب لقياس التحصيل العلمي للطلبة، آخذة في الاعتبار الفروق الفردية بينهم، ومراعية عدم إلحاق الضرر بجودة التعليم.

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ورفع التهاني والتبريكات لأولياء الأمور ولأبنائه الطلاب والطالبات، بمناسبة انتهاء الاختبارات وإعلان النتائج، متمنيا من الله عز وجل أن يكون النجاح والتفوق حليفهم دائما، وأن يحصلوا على الدرجات التي تلبي طموحاتهم وتطلعاتهم للمرحلة الأكاديمية الجديدة في حياتهم.

وأكد الوزير استمرار وزارة التربية في تطبيق اللوائح المعنية بالاختبارات، وأبرزها محاربة الغش والنجاح الوهمي، والحفاظ على جودة التعليم، وكل هذا يصب بالنهاية في مصلحة الطالب ليحصل على مستوى علمي جيد يؤهله لاستكمال دراساته الجامعية دون تعثر.

وبلغت نسبة النجاح العامة في العام الدراسي الفائت 2017/2018 69.8 في المئة في القسم العلمي، في حين بلغت نسبة النجاح في القسم الأدبي 63.89 في المئة، وفي المعهد الديني 68.7 في المئة.