حقيقة استقالة سلمى الحاج من قناة الميادين

أفادت مصادر إعلامية اليوم السبت، بـ استقالة سلمى الحاج من قناة الميادين الفضائية بعد سلسلة من النجاحات التي حصدتها الحاج خلال رحلتها في تقديم البرامج السياسية.

وكتبت الحاج على حسابها الخاص على تويتر "وداعاً قناة الميادين" فيما انهالت عليها الأسئلة من المتابعين حول صحة الخبر وأسبابه، وعادت الحاج لتوجيه الشكر لإحدى الصفحات العراقية التي اعلنت مسبقاً خبر استقالتها.





وبرزت الحاج خلال عملها كمراسلة حربية في تغطيتها لمعركة الموصل وتغطيتها ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في ايران.

وعرفت الحاج بآرائها المدافعة عن المقاومة الإسلامية وقالت:" طالما ايران قائدة ورائدة لمحور المقاومة في المنطقة هذا طبيعي بأنها تكون خطر على اسرائيل و أميركا".