اعرف الان نتيجتك بالاسم او رقم الجلوس محافظ الشرقية يعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثانى 2019...

فى حضور وكيل وزارة التربية والتعليم رمضان عبد الحميد يعتمد محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب نتيجة الشهادة الاعدادية الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2018 – 2019 مساء اليوم فى ديوان عام محافظة الشرقية .

حيث تقدم لآداء امتحانات محافظة الشرقية 119225 طالب وطالبة حضر منهم 118869 طالب وطالبة واعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية صباح اليوم انه انتهت عملية التصحيح ورصد الدرجات وانتهاء كافة اعمال الكنترول وان النتيجة جاهزة للعرض على السيد المحافظ من اجل اعتمادها ثم اعلانها للطلاب واولياء امورهم فى مساء السبت .

الحصول على نتيجة اعدادية الشرقية

وتسعى محافظة الشرقية ومديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية فى اعلان النتيجة عبر شبكة الانترنت لجميع الادارات التعليمة بمحافظة الشرقية ( الحسينية – الزقازيق – فاقوس – بلبيس – منيا القمح – ابو حماد – اولاد صقر – العاشر من رمضان – الصالحية الجديدة – كفر صقر – ابو كبير – القنايات – مشتول السوق – ديرب نجم – الإبراهيمية – ههيا – القرين – صار الحجر – كفر مكاوى) فور اعتماد النتيجة ليتمكن الطلاب من معرفة النتيجة الخاصة بهم وايضا ليتثنى لاولياء الامور الاطمئنان على نتائج ابنائهم .

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كما يتم اتاحة النتيجة من خلال ملف اكسيل وايضا من خلال البحث برقم الجلوس والبحث بالاسم ومعرفة نتيجة مدرسة او نتيجة ادارة ويمكن للطلاب معرفة النتيجة بكل سهولة من هنا.

تنسيق دخول الثانوى محافظة الشرقية

ويتسائل العديد من الطلاب واولياء الامور عن تنسيق دخول الصف الاول الثانوى فى مدارس محافظة الشرقية وننوه لكم ان التنسيق سوف يتم اجراءة واعتمادة رسميا فى غضون ال 10 ايام القادمة وان التنسيق الحالى المتداول عبر شبكة الانترنت هوة يعود لتنسيق الاعدادية للعام الماضى 2018 . والتنسيق الجديد سوف يتم اعتمادة رسميا من المحافظ بعد النتيجة بـ اسبوع الى اسبوعين بحد اقصى وسوف ننشرة لكم من خلال موقع نجوم مصرية فور صدور التنسيق .

تظلم الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية

كما يتم فتح باب التظلم السبت مطلع الاسبوع المقبل ليتمكن الطلاب من اجراء التظلم الخاص بهم فى احدى مواد الصف الثالث الاعدادى مثل اللغة العربية او الرياضيات او العلوم او الدراسات او اللغة الانجليزية كما سيستمر التظلم لمدة اسبوعين تستطيع خلالهم التقديم على التظلم ليتم بعدها اضافة درجات لك اذا كنت تستحقها بالفعل . ويتم استقبال طلبات التظلم فى مبنى مديرية التربية والتعليم بالزقازيق ولمزيد من المعلومات واذا كانت لديك اى مشكلة تتعلق بدرجاتك يمكنك الرجوع الى ادراتك التعليمية او مبنى مديرية التربية والتعليم بمدينة الزقازيق .

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