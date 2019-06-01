شاهد: حقيقة اغتصاب طفل وامه في الموصل

أظهر فيديو بث على مواقع التواصل الاجتماعي جنودا عراقيين وهم "يتحرشون" بطفل في مدينة الموصل، فيما تحدثوا بينهم عن اغتصاب أمه.

وبعد مرور ساعات على الحادثة أعلنت الداخلية العراقية، تمكن مديرية شرطة أم الربيعين التابعة لقيادة شرطة نينوى من إلقاء القبض على اثنين من المجرمين عقب عشر ساعات من ارتكابهم جريمة اغتصاب بحق طفل عمره خمس سنوات".

وقالت خلية الإعلام الأمني الحكومية في بيان لها، إن ”مديرية الاستخبارات العسكرية اعتقلت الاشخاص الذين أساءوا لسمعة الجيش العراقي من خلال مقطع فيديو مسرب على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد صدور توجيهات من قبل رئيس أركان الجيش.

وأثار الواقعة ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد كتب حساب باسم مخمور نيوز على فيسبوك: “ الحدث: جنود مكلفون بتحرير مواطنين من بطش الارهاب (داعش) المعروفة بجرائمها ضد الانسانية وبشكل خاص جرائهما ضد الايزيدية وخاصة النساء.