توقعات يوم عيد الفطر 2019 في الجزائر

أعلنت جمعية الشعرى لعلم الفلك، أن يوم الأربعاء القادم، سيكون أول أيام عيد الفطر المبارك، وهو ما يستوجب حسب ذات المصدر إتمام الشهر الفضيل إلى 30 يوما بالجزائر والبلدان التي تعتمد على الرؤية المباشرة للهلال.

وأكد بيان صادر عن جمعية الشعرى لعلم الفلك، بطلان مزاعم أي جهة بخصوص رؤية هلال شوال بالعين المجردة ليلة الاثنين 3 جوان، و التي قد تجعل هيئات رسمية تثبت به دخول شهر الشوال لتعلن العيد يوم الثلاثاء بدلا من الأربعاء.

واوضح البيان أن سيتم اقتران (ولادة) هلال شوّال يوم الإثنين03 جوان، الموافق ليوم 29 رمضان، على الساعة 11:02 صباحا، بالتوقيت المحلي.

واشار إلى أن المدة القصيرة بين لحظة الولادة ووقت تحري الهلال بالعين المجردة في مساء يوم الإثنين ستجعل رؤيته غير ممكنة على الإطلاق، وذلك بسبب غروب القمر في تلك الليلة قبل غروب الشمس في آسيا، مع غروب الشمس بالمشرق، وبعيد غروب الشمس بدقائق قليلة بالجزائر.

كما أكدت الجمعية استحالة رؤية الهلال في تلك الليلة بالعين المجردة وبالوسائل البصرية منعدمة بكامل العالم باستثناء بعض مناطق واقعة غرب القارتين الأمريكيتان، مما يجعل من الناحية العلمية أول أيام عيد الفطر يوم الأربعاء 05 جوان.