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“كيفية الاستعلام عن نتيجة الإعدادية” ألترم الثاني برقم الجلوس 2019 “نتيجة الصف...

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عملية البحث عن نتيجة “الصف الثالث الإعدادي” خلال الفترة الحالية تتزايد، نظراً لأهمية النتيجة لدي الطلاب والرغبة لدي أولياء الأمور في التأكد من نجاح أولادهم وتحويلهم إلي الصف الأول الثانوي، هذا وقد انتهت عمليه التصحيح داخل جميع الإدارات التعليمية بجميع المحافظات، وانتهي الكنترول من عملية المراجعة وتحرير جميع الملاحظات  النهائية علي التجميع الخاص بدرجات الطلاب واليكم التفاصيل.

نتيجة الإعدادية برقم الجلوس ألترم الثاني 2019

نتيجة الإعدادية برقم الجلوس ألترم الثاني 2019

كيفية ألاستعلام عن “نتيجة 3 أعدادي” ألترم الثاني 2019

  • يجب الدخول إلكترونياً علي الرابط المحدد من قبل وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن النتيجة الأتي: بوابة التعليم الأساسي لنتائج الامتحانات.
  • نقوم بإدخال رقم الجلوس المخصص لكل طالب، ثم الضغط علي علي أظهار النتيجة لتظهر تفاصيل الدرجات.

نتيجة الصف الثالث الإعدادية برقم الجلوس ألترم الثاني 2019

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نتيجة الصف الثالث الإعدادية برقم الجلوس ألترم الثاني 2019

“نتيجة الإعدادية” ألترم الثاني 2019 برقم الجلوس جميع المحافظات

“نتيجة الإعدادية برقم الجلوس بوابة التعليم الأساسي“. يجب أدخال رقم الجلوس المحدد لكل طالب، ثم الضغط علي عرض النتيجة الخاصة بالدرجات. يتم احتساب درجات “الشهادة الإعدادية” للترم الثاني بمجموع درجات 140 يتم توزيعها علي جميع المواد الأتية وهي اللغة العربية، واللغة الانجليزية، والرياضيات، والدراسات الاجتماعية، ومادة العلوم، ولا يتم أحتساب درجات المواد الآتية وهي التربية الفنية، والتربية الدينية، ويتم أحتساب النجاح فقط لهذه المواد دون أضافه النتيجة للمجموع، يتم ظهور النتيجة من خلال موقع مديرية التربية والتعليم واختيار البوابة الإلكترونية لكل محافظة، ومن يجد صعوبة في البحث عن “نتيجة الإعدادية” يقوم بترك رقم الجلوس في تعليق وسنبحث له عن تفاصيل النتيجة.

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس ألترم الثاني 2019 جميع المحافظات

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس ألترم الثاني 2019 جميع المحافظات

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