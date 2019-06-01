تراند اليوم : خالد يوسف: القبض على هشام عشماوى نجاح للدولة.. ومعركتنا ضد الإرهاب ثقافية

قال المخرج والبرلمانى خالد يوسف إن القبض على الإرهابى هشام عشماوى وتسليمه إلى السلطات المصرية نجاح جديد لمؤسسات الدولة ولا يمكن أن يختلف عليه مؤيد أو معارض ويستحق الاحتفاء لا الاختلاف والمعارك الكلامية التي تنتج ضجيج بلا طحن كما يقولون"

وأضاف خالد يوسف في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"،: "لم أجد عبثًا أكثر من الذي نعيشه، مجرم إرهابي خطير مسؤول عن الكثير من العمليات الأجرامية التي سال فيها دم مصري طاهر، ألقي القبض عليه في دولة شقيقة ونجحت مؤسسات الدولة المصرية من التنسيق معهم وتم تسليمه لنا، أرى أنه أمر لا يختلف عليه مؤيد ولا معارض ويستحق الاحتفاء لا الاختلاف والمعارك الكلامية التي تنتج ضجيج بلا طحن كما يقولون".

وتابع: "أري أن الذي يستحق مناقشته ويسترعي الانتباه والالتفات له وبح صوتنا في التأكيد عليه، أن معركتنا ضد الإرهاب هي معركة فكرية وثقافية وفقهية بالأساس، لأنه مهما نجحت المواجهة الأمنية ومازالت هذه الأفكار الظلامية حية ولم نستطع أن نهزم هذا الفكر المنحرف برؤية عصرية وفهم لصحيح الدين ونشر التنوير في كل ربوع الوطن، فستظل هذه الأفكار تجد مرفأ وسكنًا لها في عقول البعض، ويتم تفريخ أجيال جديدة من الإرهابيين.