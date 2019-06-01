كشف حقيقة وفاة نبيل حاوي الاعلامي والكاتب اللبناني - شاهد

أكد صحفيون في لبنان، الليلة، خبر وفاة نبيل حاوق الصحافي المخضرم، شقيق الشهيد جورج حاوي، ورفيق الشهيد المعلم كمال جنبلاط، والذي له العديد من المؤلفات، وذلك عن عمر يناهز 37 عاما.

وكتب الاعلامي وليد كرداب عبر (تويتر): وفاة الصحافي المخضرم المناضل الدكتور نبيل حاوي شقيق الشهيد جورج حاوي ورفيق الشهيد المعلم كمال جنبلاط ومؤلف كتاب "كمال جنبلاط التحدي الكبير" عن عمر ٧٣ عاما.

وأوضح كرداب أن من مؤلفات الراحل نبيل حاوي، الخالدة اغاني مارسيل خليفة (يا بحرية، طفل وطيارة) واغاني اميمة (عصفور طل من الشباك، يا معلمتي). في وقت نعاه العشرات من الاعلاميين والمدونين في مواقع التواصل الاجتماعي.

Advertisements

من جانبه، غرد مصعب محمد قائلا : "رحل الإعلامي الدكتور نبيل حاوي عنا اليوم وهو من حمل أمانة الدفاع عن قضية اغتيال الشهيد جورج حاوي سلم على الشهداء يا أيها النبيل بفعلك وقولك".

بدوره، قال نعيم درويش في تدوينه عبر حسابه في تويتر : "بعد العزيز سهيل عبود والرقيق زهير الدجيلي .. نودع اليوم الهادي نبيل حاوي".

يشار إلى أن نبيل حاوق هو كاتب وصحفي لبناني، يعمل مشرفا في الصفحة الدولية بجريدة قبس الكويتية، ومن أبرز مؤلفاته، مسلسل أبناء الغد في تسعينات القرن الماضي، فيما عمل مع منذر الشعار وسعاد العبدالله ومؤسسة الانتاج البرامجي المشترك لدول الخليج العربية وايضا كافيه رمضان.