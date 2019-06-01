حقيقة خبر وفاة الاعلامية اليمنية رحمة حجيرة

تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي الليلة، خبر وفاة الاعلامية اليمنية رحمة حجيرة الناشطة البارزة في الشأن اليمني خلال السنوات الماضية، والتي تحظى بشعبية واسعة في البلاد. في وقت لم يتم تأكيد ذلك من قبل جهات رسمية لغاية اللحظة.

وقال أحد النشطاء في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) إن الاعلامية رحمة حجيرة توفيت، حيث كتب : "وفاة الإعلامية المبدعة رحمة حجيرة، تغشاها الرحمه وتظلها الغمامة "، في وقت نفى آخرون كل تلك الأنباء المتداولة حول وفاتها أو تدهور حالتها الصحية.

في حين تساءل أحد النشطاء في تويتر : "ايش اخبار الاستاذة رحمة حجيرة وهل هو صدق اللي نشر في الفيس بوك بأنها توفت ؟". ورد عليه آخرين بأن الأنباء المتداولة لا تزال غير موثوقة وأن لا أحد يعلم تفاصيل ذلك.

من جانبها، فندت وداد البدوي الصحفية اليمنية، كل تلك الأنباء المتداولة حول وفاة رحمة حجيرة، موضحة أنه لا صحة لكل الإشاعات المتداولة حول حالتها الصحية.

Advertisements

يشار إلى أن المذيعة رحمة حجيرة، توقف برنامجها "اليمن اليوم" الذي كان يبث مؤخرا عبر احدى القنوات الخاصة، وذلك بعدما طالتها حملة واسعة من التشهير جراء صورة ليست جديدة نشرت لها مع أحد رجال الدين.

وذكرت مصادر إعلامية أن الاعلامية رحمة حجيرة، تعرضت لتهديدات من قبل مسؤولين وصفوا بالنافذين في البلاد، في حين صرحت لقناة أمريكية أنها أوقف برنامجها الخاص بعد تلك التهديدات التي طالت ايضا بعض من زملائها في العمل.

يذكر أن الصورة التي يجري الحديث عنها، هي للاعلامية حجيرة مع المحطوري الذي يعتبر مفتي لجماعة الحوثيين في البلاد، حيث ذكر نشطاء أنه كان يضع يده عليها خلال احتفال جرى مؤخرا.