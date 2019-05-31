تراند اليوم : رانيا يوسف تثير الجدل بفستان جديد (صور)

شاركت الفنانة رانيا يوسف جمهورها بأحدث إطلالة لها، اختارت أن بظهر من خلالها باللون الأبيض والأسود، وأرتديت فستان من تصميم الفنان بهيج حسين، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، وعلقت على الصور قائلة: "بالأبيض والأسود".

رانيا يوسف تظهر أنوثتها في بوستر "وبينا معاد" استعدادًا لرمضان



يشار إلى أن رانيا يوسف تشارك في موسم رمضان 2019، بمسلسل وبينا معاد، الذي كان اسمه في الأول ملايكة إبليس، ولكن تم تغييره، مسلسل وبينا معاد من تأليف محمد أمين راضي وإخراج أحمد خالد موسى وبطولة رانيا يوسف وغادة عادل وأحمد داوود.