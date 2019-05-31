رسائل تهنئة معايدات عيد الفطر 2019

تختلف التوقعات حول موعد عيد الفطر المبارك، وظهور هلال شهر شوال للعام 1440ه، ففي الوقت الذي يرى فيه بعض المهتمين بالفلك مثل الدكتور خالد الزعاق أن عدة رمضان ستكون 29 يوماً.

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وأظهرت دراسة أجراها مركز طقس العرب حول إمكانية رؤية هلال شهر شوال 2019-1440 بعد مغيب شمس يوم الإثنين 29/رمضان/1440 في السعودية أن الاقتران المركزي «المحاق المركزي» سيحدث يوم الإثنين 03 يونيو 2019 الساعة 10:02 صباحًا بالتوقيت العالمي.

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وبالتالي فإن الهلال سيكون متولداً وقت تحري هلال شوال، لكن عُمر هلال شهر شوال مع مغيب الشمس سيكون أقل من 15 ساعة، ولن تتجاوز فترة مكوثه في الأفق الغربي 7 دقائق على أقصى حد، ما يجعل رؤيته بالعين المجردة مستحيلة.

وعليه يُتوقع أن يكون يوم الثلاثاء 4/6/2018م هو المتمم لشهر رمضان، ويوم الأربعاء 5/6/2018م هو بداية أول أيام شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك.