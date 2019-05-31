موعد عطلة عيد الفطر السعيد في الأردن 2019

اكد مصدر رسمي أردني ان عطلة عيد الفطر ستكون من يوم الثلاثاء الموافق الرابع من حزيران وحتى يوم السبت الثامن من ذات الشهر، وذلك وفق ما درجت عليه العادة في مؤسسات الحكومة.

وتوقع المصدر ان يصدر مجلس الوزراء قرارا بتعطيل الدوام يوم الاحد الموافق التاسع من حزيران بمناسبة عيد الجلوس الملكي العشرون في حين يبدأ الدوام الرسمي للوزارات و المؤسسات الحكومية يوم الاثنين الموافق للعاشر من حزيران.

يذكر ان عيد الفطر هو أول أعياد المسلمين والذي يحتفل فيه المسلمون في أول يوم من أيام شهر شوال ثم يليه عيد الأضحى في شهر ذي الحجة.

وعيد الفطر يأتي بعد صيام شهر رمضان ويكون أول يوم يفطر فيه المسلمون بعد صيام شهر كامل ولذلك سمي بعيد الفطر.

وأول عيد فطر احتفل فيه المسلمون في الإسلام كان في السنة الثانية للهجرة حيث أن أول رمضان صامه المسلمون كان في السنة الثانية للهجرة، ويحرم صيام أول يوم من أيام عيد الفطر