“ظهرت” نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة القليوبية برقم الجلوس عبر البوابة الإلكترونية...

نرصد إليكم ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة القليوبية للفصل الدراسي الثاني ،لقد أنتهوا الطلاب من أداء الامتحانات منذ أيام قليلة وتم بعدها أعمال التصحيح والكنترول ورصد الدرجات وكذلك اليوم الخميس تم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية من السيد المحافظ القليوبية علاء عبد الحليم مرزوق بنسبة نجاح 85%،ويمكنكم الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة القليوبية من خلال البوابة الإلكترونية لمديرية التربية والتعليم

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة القليوبية

لقد تم اليوم الخميس الموافق 30 يونيو 2019 اعتماد رسمياً نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 من السيد المحافظ القليوبية ،وتم رفع النتيجة على البوابة الإلكترونية بمحافظة القليوبية التابع بوزارة التربية والتعليم ،ويمكن لجميع الطلاب والطالبات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني 2019 برقم الجلوس من خلال الرابط المباشر لبوابة الإلكترونية.

جدول توزيع درجات الطلاب

المادة الدرجة النهائية عربي 80 درجة الرياضيات 60 درجة انجليزي 60 درجة دراسات 40 درجة علوم 40 درجة المجموع الكلي 280 درجة.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2019

يمكنكم الاستعلام عن النتيجة في خلال الساعات القليلة نظرا للضغط على الموقع ومعرفة النتيحة

رابط النتيجة من موقع البوابة الإلكترونية لنتائج محافظة القليوبية من هنـا أو من هنـا.

ثم إدخال الرقم الجلوس والضغط بعد ذلك على ظهور النتيجة

يمكنكم ترك الرقم الجلوس الطالب أوالطالبة للمساعدة في جلب النتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية وسوف نوافيكم بالرد فور إعلانها على الموقع

نتمني لكم التوفيق والنجاح لطلاب الشهادة الإعدادية

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