استعلم عن نتيجة الثالث المتوسط 2019 الدور الأول لجميع محافظات العراق عبر موقع وزارة التربية العراقية...

نتابع مع طلاب العراق أخبار اعتماد نتيجة الثالث المتوسط 2019 العراق الدور الأول لجميع المحافظات عبر موقع وزارة التربية العراقية، وسط قلق وترقب من جانب جميع الطلاب، حيث انتهي الطلاب من أداء امتحانات الدور الأول للصف الثالث المتوسط من أسبوع، وفي إطار حرص موقع نجوم مصرية بتوفير نتائج الطلاب في مصر وجميع البلاد العربية الشقيق، حيث يتم رفع نتائج الثالث المتوسط العراق الدور الأول 2019 عبر موقع الوزارة، وموقع ناجح ونجاح وزارة التربية الوطنية.

نتيجة الثالث المتوسط 2019 العراق الدور الأول

حيث خاض امتحانات نتيجة الثالث المتوسط 2019 لجميع محافظات العراق الدور الأول حوالي 450 ألف طالب، تم توزيعهم على 4 آلاف مركز امتحاني، وانتهت يوم 13 يوليو لتبدأ بعدها مرحلة التصحيح وأعمال الكنترول لنتائج العراق 2019.

نتائج الثالث المتوسط 2019 العراق لجميع المحافظات

حيث ننشر نتيجة الثالث المتوسط 2018 لجميع محافظات العراق الدور الثالث :

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نتيجة الثالث متوسط 2019 الدور الأول محافظة بغداد.

نتيجة الثالث متوسط 2019 الدور الأول ديالى القادسية.

نتائج الثالث متوسط 2019 الدور الأول محافظة الرصافة الأولي.

نتيجة الصف الثالث المتوسط 2019 الرصافة الثانية.



نتائج الصف الثالث المتوسط 2019 الدور الأول الرصافة الثالثة.

نتائج الثالث متوسط 2019 الدور الأول محافظة بغداد الكرخ الأولي.

نتائج الصف الثالث المتوسط 2019 الدور الأول الكرخ الثانية.

نتيجة الصف الثالث المتوسط 2019 الكرخ الثالثة.

نتيجة الثالث متوسط 2019 الدور الأول محافظة الانبار.

نتيجة الصف الثالث متوسط 2019 الدور الأول البصرة.

نتائج الصف الثالث متوسط 2019 الدور الأول نينوى.

نتيجة الصف الثالث متوسط 2019 الدور الأول النجف.

نتيجة الثالث متوسط 2019 الدور الأول كربلاء.

نتائج الصف الثالث متوسط 2019 الدور الأول ذي قار بابل صلاح الدين.

نتائج الثالث متوسط 2019 الدور الأول المثنى.

نتيجة الثالث المتوسط 2019 الدور الأول كركوك.

نتيجة الصف الثالث المتوسط 2019 ميسان.

موقع وزارة التربية العراقية

حيث من المقرر رفع نتيجة الثالث المتوسط 2019 لجميع محافظات العراق بالرقم الامتحاني عبر موقع وزارة التربية العراقية.

الدخول إلى موقع الوزارة

الضغط على نتائج الثالث المتوسط

إدخال الرقم الامتحاني

الضغط على زر عرض النتيجة.

متابعة نتائج الثالث المتوسط الدور الثاني

أعلنت وزارة التربية العرقية، في تقرير إعلامي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، أنه سيتم اعتماد نتائج الثالث المتوسط بالعراق للمحافظات التالية ( الرصافة1 ، الرصافة2 ، الرصافة3 ، الديوانية ، البصرة ، النجف الاشرف ، ديالى ، الناصرية ، ميسان ، الكوت)، يوم الخميس القادم.

سجلت نسبة نجاح المواد الإسلامية أعلي من جميع المواد.

أعلنت الوزارة أنه سيتم اعتماد النتائج غدا

خلال الساعات القادمة ستنشر وزارة التربية العراقية نتائج الثالث متوسط 2018 الدور الأول بالعراق لبقية المحافظات

ظهرت النتائج لمديريات( الرصافة١ ، الرصافة٢ ، الرصافة٣، البصرة، ديالى، النجف الاشرف، الناصرية، ميسان، الكوت، القادسية ) وهذا رابط النتيجة https://drive.google.com/folderview

استعلم عن نتائج الدور الأول الصف الثالث المتوسط العراق

حيث سيتم رفع نتيجة الثالث المتوسط بالعراق الدور الثالث عبر موقع ناجح ، حيث يقوم الطالب بتحميل نتيجة المحافظة في ملف بصيغة pdf.

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