رانيا يوسف تكشف تفاصيل مثيرة في تفاعلكم

كشفت الفنانة المصرية رانيا يوسف تفاصيل مثيرة للجدل عن حياتها الشخصية بعد تسليط الضوء عليها في برنامج "تفاعلكم" وفاجئت الجمهور بعمرها الحقيقي وأول وظيفة لها.

ونفت رانيا يوسف ان يكون سبب نجاحها هو أخبارها الشخصية واطلالاتها المثيرة مؤكدة بأن نجاح مسلسلاتها مرتبط بأدوارها وأجرها غير المبالغ فيه وبالأخص دورها في مسلسل الحج متولي مع الفنان نور الشريف ومسلسل السبع وصايا ومسلسل خطوط حمراء ومسلسل أهل كايرو.

وحول اعتزالها للأدوار الجريئة قالت رانيا يوسف:" كلمة جريء تعتبر مفتوحة لها العديد من المعان فمن الممكن أن يكون الدور الجريء بالنسبة لي ليس جريئاً بالنسبة لآخرين".

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وفاجئت يوسف الجمهور بالحديث عن وصولها عمر 45 عام وقالت:" لا اخجل من الكشف عن عمري الحقيقي ودائماً أصرح به".

ونفت رانيا أن زوجها السابق محمد مختار صاحب الفضل عليها والسبب في شهرتها، مؤكدة أنها كانت بالفعل لديها أدواراً مميزة وكانت تشارك في العديد من الأعمال قبل زواجها ولم يكن له أي دور أساسي في عملها الفني، بحسب " القدس العربي".