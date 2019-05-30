تراند اليوم : في أحدث إطلالة لها.. رانيا يوسف تظهر التاتو بفستان مكشوف الظهر (الصور)

شاركت الفنانة رانيا يوسف جمهورها، بأحدث إطلالة لها، وظهرت من خلالها بفستان مكشوف الظهر حتى تظهر التاتو، ونشرت رانيا يوسف، مجموعة صور من إطلالتها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، وعلقت عليها قائلة: "الحياة مثل السفينة الدوارة، عيشها، كن سعيدًا، واستمتع بالحياة".





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وتفاعل كل متابعي رانيا يوسف مع إطلالتها، التي انتقدها البعض، ومن أهم التعليقات التي جاءت لها: "والله فعلا الدنيا زي السفينة بس سفينة سيدنا نوح عليه السلام الا يتبع كلام الله وسنة رسوله هو الا ينجو يوم القيامة مش زي سفينتك آخرها معروف ربنا يهديكي وتقدري تشيلي شيلتك يوم القيامة، المرة دي غطيتي اللي تحت وبينتي اللي فوق، والله جميلة وتستاهل ميت بوسة، حلو التاتو، هيه كلها تاتوهات كده".