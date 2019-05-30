شاهد: رانيا يوسف تعلق على فضيحة ملابسها

قالت الفنانة رانيا يوسف إنها لا تتعمد إثارة الجدل باختيارها ملابسها، وترتدي ما يتواكب مع الموضة، خصوصًا بعد إطلالتها التي أثارت الجدل بفستان أسود مكشوف في ختام مهرجان القاهرة السينمائي.

ونفت يوسف، خلال لقاء تليفزيوني مع برنامج "تفاعلكم" المذاع عبر فضائية "العربية"، اليوم الأربعاء، ما يتردد عن مشاركتها في حلقة من حلقات برنامج المقالب لرامز جلال، لافتةً إلى عدم وجود خلاف بينها وبين الفنانة نادية الجندي.

وأضافت رانيا يوسف أنها لا تمانع دخول بناتها الوسط الفني، وليست لديها مشكلة في الكشف عن عمرها؛ حيث تبلغ من العمر 45 عامًا.

وقالت، إنها خاضت الكثير من القضايا خاصًة فى قضايا النفقة، مشيرًة إلى أنها حريصة دائمًا على تعليم بناتها عدم الكذب، موضحة انها لاتحب أن تكون نجمة شباك لأنها بالنهاية فنانة تحب أن تنتج أدوارا جيدة وشغل مميز.