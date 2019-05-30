نتيجة الشهادة الإعدادية لجميع المحافظات برقم الجلوس الترم الثاني “دور مايو 2019”

في ظل الترقب الكبير من جانب الطلاب والطالبات وأولياء الأمور للإعلان عن ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية لجميع المحافظات 2019 الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الجاري 2018-2019م الدور الأول “دور مايو 2019″، فقد قمنا عبر موقعنا موقع نجوم مصرية بتوفير روابط استخراج نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بجميع محافظات جمهورية مصر العربية.

ويجب العلم أنه قد الإعلان من جانب بعض مديريات التربية والتعليم عن اعتماد النتيجة رسمياً ولم يتم نشرها عبر موقع المديرية رسمياً حتى الآن، وهناك من قام بنشر وإتاحة نتيجة إتمام الدراسة بالتعليم الأساسي عبر البوابة الإلكترونية الخاصة به، بينما يوجد بعض المديريات التعليمية التي لم تعتمد نتائجها حتى هذه اللحظة، وسيتم إعلان نتيجة الترم الثاني للشهادة الإعدادية بمشيئة الله تعالى خلال الأيام القليلة القادمة بكافة المديريات كما تم التصريح رسمياً من جانبهم بذلك.

نتيجة الشهادة الإعدادية لجميع المحافظات 2019

تم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني “الدور الأول” رسمياً والإعلان عن ذلك من قبل السيد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وقد بلغت نسبة الطلاب والطالبات الناجحين 82%، حيث تقدم لأداء اختبارات نهاية العام على مستوى المحافظة هذا العام 153126 طالباً وطالبةً نجح منهم 149932 طالباً وطالبةً، وقد حصلت إدارة تعليم وسط القاهرة على المرتبة الأولى بنسبة نجاح بلغت 98.26%، ويليها إدارة تعليم غرب القاهرة بنسبة نجاح بلغت 96.17%، ثم إدارة تعليم شبرا بنسبة 96.10%.

وقد استطاع 99 طالباً وطالبةً من الحصول على الدرجات النهائية في كافة المواد الدراسية للصف الثالث الإعدادي على مستوى محافظة القاهرة، وقد تم التأكيد من جانب سيادة المستشار على إمكانية حصول الطلاب والطالبات على نتيجة الشهادة الإعدادية لجميع المحافظات أو على درجاتهم خاصةً من خلال الذهاب إلى المدرسة التابعين إليها فور إعلانها ونشرها رسمياً، أو عن طريق البوابة الإلكترونية الرسمية للمديرية، أو من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي.

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وقد اعتمد سيادة المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف اليوم الأربعاء الموافق لتاريخ 29 مايو 2019م نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019، ومن ثم تم نشرها مباشرةً على موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة بني سويف الرسمي، وقد بلغت نسبة الطلاب النظاميين الناجحين الدور الأول بالصف الثالث الإعدادي 72.88%، حيث تقدم للامتحان عدد 44227 طالباً وطالبةً حضر منهم 42068 طالباً، بينما بلغت نسبة الطلاب الناجحين (المنازل) 29.18%، وقد تقدم للامتحان 1136 طالباً حضر منهم الاختبارات النهائية 307 طالباً وطالبةً فقط.

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظات مصر “دور مايو 2019”

نوفر رابط الدخول الرسمي لكل مديرية من المديريات التعليمية على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية من خلال النقاط التالية:

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2019 ( cairogovresults ). نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية ( alexandria.gov.eg ). نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة ( gizaedu.gov.eg ). نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية ( qalyoubia.moe.gov.eg ). نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط ( damietta.moe.gov.eg ). نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ ( kfsedu.gov.eg ). نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة ( bhera.moe.gov.eg ). نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية ( monofeya.gov.eg ). نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية ( sharkia.gov.eg ). نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية ( gharbiya.gov.eg )، بوابة فيتو ( vetogate.com ). نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة جنوب سيناء ( southsinai.moe.gov.eg ). نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة شمال سيناء ( northsinai.moe.gov.eg ). نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف ( benisuef.gov.eg ). نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا ( minya.moe.gov.eg ). نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط ( assiut.moe.gov.eg ). نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج ( sohag.gov.eg ). نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا ( qena.gov.eg ). نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر ( luxor.gov.eg )، بوابة فيتو ( vetogate.com ) أو من خلال ( luxor.natega ). نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم ( fayoum.gov.eg ) أو من خلال ( natega-eg.net ). نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسوان ( aswan.gov.eg ). نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية ( ismailia.gov.eg ) نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس ( suez.moe.gov.eg ) نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية ( dakahliya.gov.eg ). نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة مرسى مطروح ( matruh.moe.gov.eg ). نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد ( portsaid.moe.gov.eg ). نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الوادي الجديد ( newvalley.moe.gov.eg ). نتيجة الشهادة الإعدادية البحر الأحمر ( redsea.moe.gov.eg ).

من خلال النقاط السابقة يمكنكم استعلام نتيجة الشهادة الإعدادية لجميع المحافظات من خلال مواقع مديريات التربية والتعليم الرسمية.

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