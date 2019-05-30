8 طيور انقرضت بفعل تراجع الغابات والاحتباس الحراري

أفادت قائمة جديدة للتنوع البيئي، بانقراض 8 طيور خلال السنوات القليلة الماضية، وسط المخاوف الكبيرة من اختفاء المزيد من الحيوانات بسبب تراجع الغابات وتفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري، بالإضافة إلى الزحف العمراني نتيجة زيادة الكثافة السكانية.

وأوضحت إحصاءات لمنظمة "بيرد إنترناشينال" الأمريكية، أن الببغاء الأميركي المعروف بشكله الضخم، من الطيور التي انقرضت بشكل نهائي، فيما تضم القائمة طيوراً أخرى انقرضت في العقد الحالي مثل صياد الشجر و"بويولي"، فيما يواجه نحو 26 ألف من الأنواع الحية مصيرا مماثلاً، إذا لم تقدم البشرية حلا وشيكاً.

وبحسب ما نقله موقع سكاي نيوز عربية عن صحيفة "الغارديان" البريطانية، فإن حالات الانقراض التي جرى تسجيلها مؤخراً تظهر أمراً مقلقاً يكمن في تفاقم الانقراض بمناطق كبرى، بعدما كان يقتصر في الماضي على جزر وأماكن معزولة.

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وبين المسؤول والباحث في منظمة "بيرد إنترناشينال" الأمريكية ، ستوارت بوتشارت، أن حالات الانقراض الجديدة سجلت في منطقة أميركا الجنوبية من جراء تراجع مساحة الغابات بتلك المناطق.

وكانت بيانات سابقة من "غلوبال فوريست ووتش" كشفت أن كوكب الأرض فقد مساحات "مهولة" من الغابات خلال العام الماضي، ووصلت الخسارة السنوية إلى مساحة تعادل ملعب كرة القدم في كل ثانية.

فيما يبلغ إجمالي المساحة التي فقدها الكوكب من الغابات تعادل مساحة إيطاليا بأكملها، كما أن كل يوم مضى خلال عام 2017م، كانت تضيع فيه مساحة تقارب مدينة نيويورك الأمريكية.