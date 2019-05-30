أسد يقتحم عربة للسياح ليلتقط الصور معهم

في مشهد غريب ومرعب للسياح أثناء تجولهم داخل حديقة حيوانات في أوكرانيا ، ليتفاجؤا باقتحام أسد ضخم عربة تقل عدد من السياح بعد أسابيع فقط من حادثة نهش سائحة في المكان نفسه، لكن الأمر كان له أبعاده الأخرى.

وأظهرت عدد من لقطات الصور لأسد ضخم، وهو يتسلق عربة مفتوحة تضم عدداً كبيراً من السائحات والسائحين، فيما لم يتبين غرضه من ذلك.

وذكر موقع سكاي نيوز عربية نقلا ًعن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، من اقترب الأسد الذي يدعى فيليا من الموجودين بالعربة، قبل أن يحتضن إحدى الراكبات ويشرع في لعق وجهها في ود واضح

وقد فقد بادل السائحون، بعد ثوان من الرعب، الأسد المشاعر ذاتها، بل ولم يفوتوا فرصة التقاط صور سيلفي لا تصدق مع "القط الكبير" البالغ من العمر عامين، والذي تربع لاحقا في مقعد السائق، وبدا وكأنه يريد أن يتولى قيادة السيارة المفتوحة من الجانبين.

فيما شهدت الأسابيع الماضية الحادثة المثيرة، التي وقعت تحت أنظار مالك الحديقة أوليغ زوبكوف البالغ من العرم 50عاما ً، والتي لا تنسي الكثيرين ما حدث في الحديقة ذاتها، حين نهش أسد آخر، ذراع زائرة تدعى أولغا سولومينا في مشهد مخيف ومرعب كاد أن يودي بحياتها .