تعرف على الممثلة المقصودة من رقصة كيكي

رجح نشطاء اجتماعيون أن الممثلة العالمية وعارضة الأزياء كيم كاردشيان هي المقصودة بتحدي كيكي وهي عبارة عن رقصة قصيرة يؤديها الفرد بعد أن يترجل من سيارته أثناء سيرها.

واستشهد مستخدمون على "تويتر"، بأن لقب تدليل كيم كارداشيان هو "كيكي"، كما أن علامة أحمر الشفاه الذي أطلقته مؤخرا يحمل اسم "KKW Beauty"، وفقا لقناة "إي!" الأمريكية.

كما شارك البعض دليل آخر على أن "كيكي" هي كيم كارداشيان، وهي علاقة عاطفية جمعت بين كيم كارداشيان ومطرب الأغنية، دريك، في عام 2006، وهي التي تحدث عنها المذيع الأمريكي، نيك كانون، في برنامج عام 2006.

وأكد كانون أن دريك جمعته علاقة عاطفية مع كارداشيان، البالغة من العمر 37 عاما في مرحلة ما.

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كذلك اعتمد البعض على كلمات أغنية "In My Feelings"، التي يشير فيها دريك إلى تسلله لمنزل حبيبته، مع توضيح أن المسافة بين منزل كيم كارداشيان ودريك ليست ببعيدة، "ولذا فإنه من المرجح أن تكون هي المقصودة في الأغنية".

ولكن في المقابل، نفت كيم كارداشيان، هذه المزاعم، وكذلك علاقتها بالدريك، وإن كانت أغنيته موجهة لها في المقام الأول، من خلال رد لها على موقع شائعات المشاهير "ذا شيد رووم"، عبر "إنستغرام".

وقالت: "لم يحدث قط وجود علاقة صداقة أو علاقة عاطفية بيني وبين دريك، تلك نهاية القصة".