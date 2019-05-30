نتيجة الشهادة الاعدادية بالدقهلية 2019 .. استعلم الآن عن نتيجة اعدادية الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس

ظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة الدقهلية منذ ساعة عبرموقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، جاء ذلك بعد أن قام محافظ الدقهلية باعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية بالدقهلية في مقر المخافظة، بنسبة نجاح بلغت 88.6%، بحيث وصلت نسبة النجاح لطلاب الشهادة الاعدادية بنين 86.1%، فيما بلغت نسبة نجاح الطالبات في اعدادية الدقهلية 90.1%، هذا وعلى الفور تم رفع نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة الدقهلية على موقع مديرية التربية والتعليم برقم الجلوس والاسم، جاء إعلان نتيجة اعدادية الدقهلية اليوم بعد أن وردت أخبار من مقر محافظة الدقهلية عن اعتماد المحافظ نتيجة الشهادة الاعدادية مساء اليوم، كما تم إعلان اليوم نتيجة الإعدادية في محافظات بني سويف ودمياط.

نتيجة الشهادة الاعدادية بالدقهلية 2019

نتيجالشهادة الاعدادية في محافظة الدقهلية متاحة حاليا لطلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي برقم للجلوس، من خلال الدخول على موقع مديرية التربية والتعليم في محافظة الدقهلية ثم كتابة رقم الجلوس في الخانة المخصصة لذلك يمكن فوراً الحصول على الدرجات التفصيلية لنتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة الدقهلية.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية في الدقهلية

هذا وفي نفس السياق أوضحت مصادر مسؤولة في مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية بأن عمليات تصحيح ومراجعة امتحانات الشهادة الاعدادية في محافظة الدقهلية تمت بكل دقة وشفافية لإعطاء كل طالب حقه، كما حرصت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية على توفير نتيجة الشهادة الاعدادية في المدارس ليتمكن الطلاب واولياء الأمور من الاطلاع على نتيجة الشهادة الاعدادية والدرجات التفصيلية لجميع المواد المقررة في اعدادية الدقهلية.

استعلم عن نتيجة الشهادة الاعدادية في الدقهلية

لمعرفة نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة الدقهلية يمكن ترك رقم الجلوس في تعليق أسفل المقال، وسنقوم لمساعدتكم في الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة الدقهلية والدرجات التفصيلية لجميع مواد الشهادة الاعدادية.

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