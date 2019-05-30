الاكثر مشاهدة اليوم - جورجينا رزق ويكيبيديا Georgina Rizk

جورجينا رزق (Georgina Rizk)، عارضة أزياء وممثلة لبنانية، من مواليد يوم 3 يناير 1953 في بيروت، لبنان.

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بطاقة معلومات السيرة الذاتية

اسم الشهرة

جورجينا رزق

الاسم بالانجليزية

Georgina Rizk

بلد الجنسية

لبنان

الديانة

مارونية

الخصائص الفيزيائية

عيون عسلي، شعر بني/أشقر

الطول

169 سم

تاريخ الميلاد

3 يناير 1953

البرج الفلكي

برج الجدي

مكان الميلاد

بيروت، لبنان

العمل

عارضة، متسابقة ملكة الجمال

الاب

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جورج ريزق

الام

Eugenie Juheir

الاخوة

Felicina Rossi

الحالة الاجتماعية

متزوجة

الزوج الحالي

وليد توفيق (1990 – الآن)

الزوج السابق

علي حسن سلامة (1978 – 1979)

الأبناء

علي، الوليد، نورهان

تفاصيل السيرة الذاتية وقصة حياة

جورجينا رزق (3 يناير 1953 -) هي عارضة أزياء وممثلة لبنانية حصلت على لقبي ملكة جمال لبنان 1970 وملكة جمال الكون 1971. وهي تنحدر من عائلة مسيحية مارونية لبنانية، من والد لبناني ووالدة مجرية.. تزوجت من علي حسن سلامة والذي لُقّب من قبل الصهاينة بالأمير الأحمر والذي اُغتيل في 1979 من قبل الموساد. وأنجبت منه ابنها علي. ثم تزوّجت المطرب اللبناني المعروف وليد توفيق في 1990 وأنجبت منه ابنها الثاني الوليد وابنتها نورهان. كما أنّها شاركت في العديد من الأفلام السنيمائيّة قبيل الحرب الأهلية اللبنانية ومنها غيتار الحب، باي باي يا حلوة، والملكة وأنا.

في مسابقة ملكة جمال الكون 1972، لم يسمح لرزق بالحضور بسبب القيود التي تفرضها الحكومة بسبب مخاوف من هجوم إرهابي. كما كانت قد اشتركت في مسابقة ملكة جمال العالم 1970، ولكنها لم تنجح، وهي تعمل الآن محكمة في مسابقات ملكة جمال لبنان.

ملكة جمال الكون 1971

مثّلت جورجينا رزق لبنان في مسابقة ملكة جمال الكون 1971 التي اُقيمت في مدرج ميامي بيتش في ميامي بيتش بفلوريدا وفازت باللقب وحلّت طوني رايورد من أستراليا وصيفة أولى وبيرجو لايتيليا من فنلندا وصيفة ثانية. وهي أول مرة تفوز فيها لبنانية وشرق أوسطية بلقب ملكة جمال الكون. أصدر لبنان طابعا بريديا يُظهر صورة جورجينا رزق بمناسبة حصولها على لقب ملكة جمال الكون.

طابع بريدي لبناني بمناسبة حصول جورجينا رزق على لقب ملكة جمال الكون 1971

عملت رئيسة للجنة اختيار ملكة جمال لبنان 2012.

مسيرتها السينمائية

مثلت جورجينا رزق في ثلاثة أفلام. وشاركت دور البطولة في فيلم “غيتار الحب” مع عمر خورشيد وصباح. وفي 1975، مثلت دور البطولة في فيلمين، الأول مع محرم فؤاد ووحيد سيف في فيلم “الملكة وأنا” والثاني مع رشدي أباظة في “باي باي يا حلوة”.

ومثلت أيضا في مسرحية “سنقف سنقف” مع روميو لحود وفي مسلسل “أنت أنا” مع فهد بلان.