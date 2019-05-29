مشاهدة قناة تي ار تي trt 1 التركية بث مباشر جودة عالية بدون تقطيع

يودع مشاهدو مسلسل قيامة أرطغرل، اليوم الأربعاء، بعد 150 حلقة متميزة على مدار 5 مواسم، عرضت على شاشة التفزيون الرسمي TRT1، مع وعد الكاتب بـ"ملحمة" في الحلقة الأخيرة من العمل.

وشكل المسلسل خلال السنوات الخمس السابقة حدثا محليا ودوليا، بعد أن شاهده قرابة 3 مليارات إنسان في العالم، وبث عبر شاشات دول كثيرة، وحقق نجاحا كبيرا في العالم العربي.

واحتل ارطغرل على مدار سنوات عرضه السابقة والعام الحالي، أعلى نسب المشاهدة في تركيا، متفوقا على بقية المسلسلات والبرامج، ومحققا ثباتا في مستواه المشوق، وتقديم الأحداث التاريخية بطريقة درامية جذابة.

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ونشر منتج وكاتب سيناريو المسلسل، محمد بوزداغ، على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، أن الحلقة الأخيرة، التي ستبث اليوم، كانت "ملحمة وحلما" بالنسبة له.

ويبث المسلسل كل أربعاء من كل أسبوع، وفي الحلقة الأخيرة يواصل أرطغرل، والذي يجسد دوره الفنان الشهير أنغين ألتان دوزياطان، القضاء على أعدائه من المغول، والتأسيس للفترة اللاحقة لابنه عثمان، الذي أسس الدولة العثمانية.

وربما تشهد الحلقة الأخيرة، الوصول إلى لحظة وفاة أرطغرل، قبيل تولي ابنه الحكم من بعده، إيذانا بالبدء مع السلسلة الجديدة "قيامة عثمان".

وتدور أحداث مسلسل "قيامة أرطغرل"، في القرن الـ13 الميلادي، ويعرض سيرة حياة البطل أرطغرل بن سليمان شاه، زعيم قبيلة قايي، وهو من أتراك الأوغوز المسلمين (التركمان)، ووالد عثمان الأول، مؤسس الدولة العثمانية (656هـ ـ 1258م/ 726هـ ـ 1326م).